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Добровольцы батальона имени Шаймуратова передали привет родным из Башкирии

Добровольцы батальона имени Шаймуратова передали привет родным из Башкирии

11:19, 14 окт 2022

Бойцы добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова передали привет своим родным и близким из Башкирии.

Участники СВО отметили, что с ними все в порядке, они не голодные и ни в чем не нуждаются.

«Не верьте слухам, что мы здесь в окружении. Да, воюем, стреляем. Это мужское дело, так оно и будет, потому что мы – воины. <...> Мы все стоим на своих позициях, и твердо знаем, за что мы стоим», - сообщили воины добровольческого батальона.

Напомним, бойцы выдвинулись в зону проведения СВО в начале сентября.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: спецоперация добровольцы батальон Шаймуратова
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