Добровольцы батальона имени Шаймуратова передали привет родным из Башкирии

11:19, 14 окт 2022

Бойцы добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова передали привет своим родным и близким из Башкирии.



Участники СВО отметили, что с ними все в порядке, они не голодные и ни в чем не нуждаются.



«Не верьте слухам, что мы здесь в окружении. Да, воюем, стреляем. Это мужское дело, так оно и будет, потому что мы – воины. <...> Мы все стоим на своих позициях, и твердо знаем, за что мы стоим», - сообщили воины добровольческого батальона.



Напомним, бойцы выдвинулись в зону проведения СВО в начале сентября.



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