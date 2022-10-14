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Пенсионерка из Куюргазинского района Башкирии вяжет теплые носки для мобилизованных

Пенсионерка из Куюргазинского района Башкирии вяжет теплые носки для мобилизованных

14:03, 14 окт 2022

Пенсионерка Тамара Егоровна из села Бугульчан Куюргазинского района вяжет для мобилизованных теплые носки, сейчас она отправила уже три пары, но на этом останавливаться бабушка не планирует. О неравнодушной жительнице республики рассказали в газете «Куюргаза».



Как поделилась бабушка, вязать ее научила еще в далеком детстве мама. Более 30 лет Тамара Егоровна трудилась в местном колхозе в качестве зоотехника. В свободное время пенсионерка и по сей день занимается рукоделием. С началом частичной мобилизации ей очень захотелось как-то помочь военнослужащим.


— Хочется как-то поддержать наших ребят. Чтобы ничто им не мешало, не отвлекало. Пусть знают, что мы тоже всей душой с ними, молимся за них, ждем домой живыми и здоровыми, с победой, — рассказала Татьяна Егоровна.

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Источник: proural.info
Фото: из архива Ленинского СП
Теги: Куюргазинский район мобилизация
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