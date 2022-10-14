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Жительница Илишевского района Башкирии пожаловалась на требование сдать деньги для мобилизованных

Жительница Илишевского района Башкирии пожаловалась на требование сдать деньги для мобилизованных

15:58, 14 окт 2022

Жительница башкирского села Верхнеяркеево Илишевского района Лия Миранова пожаловалась, что с нее и коллег на работе требуют сдать деньги для мобилизованных. Женщина оставила обращение в соцсетях на странице главы республики Радия Хабирова 12 октября.



– В районе собрали деньги для мобилизованных солдат. В новостях показывали, что собрали свыше одного миллиона рублей, так вот этот сбор денег – он же добровольный? – спросила Миранова. – Сейчас по месту работы с нас прям требуют деньги для сбора, 2 тыс. рублей с каждого работника, в незамедлительном порядке сдать в бухгалтерию. Для простого рабочего это большие деньги. Правильно ли это?

На следующий день, 13 октября, на обращение женщины отреагировала администрация Илишевского района. Замглавы муниципалитета Рамиль Хаертдинов заверил, что «сбор средств является добровольным, ни в коем случае не принудительным». Чиновник посоветовал обратиться в правоохранительные органы с заявлением при подозрении о принудительном характере сбора денег.

– В районе создан оперативный штаб для оказания помощи военнослужащим Илишевского района, участвующим в специальной военной операции на Украине и их семьям и открыт Фонд помощи. 30 сентября руководитель штаба Шагабутдинов Данил Ханафиевич обратился ко всем жителям и выходцам Илишевского района о сборе помощи в поддержку наших бойцом и их семей, – Хаертдинов.


Он добавил, что деньги из фонда поступают на счет оператора по сбору и перечислению средств в местный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. На пожертвования для мобилизованных уже были куплены средства первой необходимости, а посылки с ними отправлены в город Пензу, где находятся резервисты из Илишевского района.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: мобилизация Илишевский район спецоперация
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