Военкоматам запретили мобилизовывать отцов трех и более детей

16:07, 14 окт 2022

Генштаб уведомил военкоматы во всех регионах страны о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.







«Решение об отсрочке от частичной мобилизации семьям, имеющим трех и более детей до 16 лет, принято и доведено до военных комиссариатов. Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры», - пишет Картаполов.



Напомним, накануне стало известно, что для отсрочки от мобилизации нужно иметь не четырех детей, как было ранее, а трех.



Ранее сообщалось о том, что Жительница Илишевского района Башкирии пожаловалась на требование сдать деньги для мобилизованных.

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