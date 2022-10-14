Военкоматам запретили мобилизовывать отцов трех и более детей
16:07, 14 окт 2022
Генштаб уведомил военкоматы во всех регионах страны о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации для многодетных отцов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Решение об отсрочке от частичной мобилизации семьям, имеющим трех и более детей до 16 лет, принято и доведено до военных комиссариатов. Генштаб реагирует на запросы общества и принимает соответствующие меры», - пишет Картаполов.
Напомним, накануне стало известно, что для отсрочки от мобилизации нужно иметь не четырех детей, как было ранее, а трех.