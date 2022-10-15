В выходные синоптики прогнозируют в Башкирии дождь со снегом

09:42, 15 окт 2022

Башгидрометцентр рассказал прогноз погоды на эти выходные, 15 и 16 октября. По данным ведомства, в республике ожидаются небольшие дожди со снегом и умеренный ветер. Температура максимально будет достигать +11°.



15 октября в прогнозе стоят дожди, а также юго-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха днем +6,+11°.



16 октября местами также пройдут небольшие дожди, ночью со снегом. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1,+4°, днем +5,+10°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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