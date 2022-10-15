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Стала известна дата отправки гуманитарного груза для добровольцев из Башкирии

Стала известна дата отправки гуманитарного груза для добровольцев из Башкирии

20:37, 15 окт 2022

В Башкирии собрали партию гуманитарного груза для бойцов батальонов имени Шаймуратова и Доставалова. Уже завтра, 16 октября, первая колонна отправится в пункт назначения.



Для добровольцев из республики, находящихся в эти дни в зоне военной спецоперации, приготовили термобелье, флисовые куртки, шапки, резиновые сапоги, дождевики, стройперчатки, коврики, тактические очки, аптечки, бензопилы, лопаты, топоры, термосы, газовые баллоны, ножовки, канистры, консервы, супы быстрого приготовления, сахар, чай, конфеты и многое другое.

Как сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон», посылки формировали с учетом просьб и пожеланий самих военнослужащих.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: спецоперация добровольцы батальон Шаймуратова батальон Доставалова
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