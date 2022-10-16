Из Башкирии в зону СВО отправился конвой с грузом для добровольцев батальона Шаймуратова
11:00, 16 окт 2022
Сегодня в 7 утра из Башкирии выехал конвой с грузом для бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. Военнослужащим отправили обмундирование, продукты, аптечки и дождевики. Груз сопровождается спасателями ведомства. Фарит Гумеров добавил, что на следующей неделе еще один конвой отправится к бойцам батальона Доставалова.
«На завершающем этапе маршрута конвой будет проходить через города Таганрог, Мариуполь, Приморск и Мелитополь. Дорога, которую предстоит преодолеть за двое суток, будет непростой. Но мы уверены, что конвой успешно доставит груз нашим бойцам», – отметил Фарит Гумеров.