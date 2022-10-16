Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Из Башкирии в зону СВО отправился конвой с грузом для добровольцев батальона Шаймуратова

Из Башкирии в зону СВО отправился конвой с грузом для добровольцев батальона Шаймуратова

11:00, 16 окт 2022

Сегодня в 7 утра из Башкирии выехал конвой с грузом для бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. Военнослужащим отправили обмундирование, продукты, аптечки и дождевики. Груз сопровождается спасателями ведомства. Фарит Гумеров добавил, что на следующей неделе еще один конвой отправится к бойцам батальона Доставалова.



«На завершающем этапе маршрута конвой будет проходить через города Таганрог, Мариуполь, Приморск и Мелитополь. Дорога, которую предстоит преодолеть за двое суток, будет непростой. Но мы уверены, что конвой успешно доставит груз нашим бойцам», – отметил Фарит Гумеров.

Читайте также:

Бойцы башкирского батальона имени Доставалова дали имя боевой машине пехоты
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Фарит Гумеров
Теги: спецоперация батальон Шаймуратова добровольцы
Читайте также

В Башкирии опубликовали фото первых добровольцев батальона Шаймуратова
Общество в Башкирии
В Башкирии опубликовали фото первых добровольцев батальона Шаймуратова
Из Башкирии в зону СВО в Украине отправился батальон имени Доставалова
Общество в Башкирии
Из Башкирии в зону СВО в Украине отправился батальон имени Доставалова
Глава Башкирии совершил обряд жертвоприношения для башкирских батальонов
Политика в Башкирии
Глава Башкирии совершил обряд жертвоприношения для башкирских батальонов
Добровольцы батальона имени Шаймуратова передали привет родным из Башкирии
Общество в Башкирии
Добровольцы батальона имени Шаймуратова передали привет родным из Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: