Из Башкирии в зону СВО отправился конвой с грузом для добровольцев батальона Шаймуратова

11:00, 16 окт 2022

Сегодня в 7 утра из Башкирии выехал конвой с грузом для бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. Военнослужащим отправили обмундирование, продукты, аптечки и дождевики. Груз сопровождается спасателями ведомства. Фарит Гумеров добавил, что на следующей неделе еще один конвой отправится к бойцам батальона Доставалова.







«На завершающем этапе маршрута конвой будет проходить через города Таганрог, Мариуполь, Приморск и Мелитополь. Дорога, которую предстоит преодолеть за двое суток, будет непростой. Но мы уверены, что конвой успешно доставит груз нашим бойцам», – отметил Фарит Гумеров.

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Фото: Фарит Гумеров