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В Стерлитамакском районе Башкирии ищут жилье семье с 11 детьми, которая лишилась крова из-за пожара

В Стерлитамакском районе Башкирии ищут жилье семье с 11 детьми, которая лишилась крова из-за пожара

15:34, 16 окт 2022

В Стерлитамакском районе Башкирии объявили сбор на помощь семье Беляковых с 11 детьми, у которой 12 октября полностью сгорел дом в поселке Шахтау. Огонь уничтожил все документы, вещи и деньги. Об этом сообщил местный сельсовет.



В момент пожара в доме находились спящие дети. Старшая из них – 13-летняя девочка – вывела своих братьев и сестер на улицу через окно. Она получила ожоги легких, порезы рук и сейчас находится в реанимации, как и ее младшая сестренка. Оставшихся детей разместили в социальном центре «Данко».


Как рассказала «КП-Уфа» волонтер Регина Биргулиева, одежду для семьи уже собрали, и сейчас остро стоит вопрос с тем, где она будет жить. Пока желающих разместить детей в своих домах нет. Активисты ведут сбор средств на аренду нового жилья. Номер для справки о том, как сейчас можно помочь семье: 8 919-616-60-26 (Регина Биргулиева).

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Ибраевский сельский совет
Теги: Стерлитамакский район происшествия
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