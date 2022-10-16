Погода в Башкортостане 17 октября 2022 года: переменная облачность, без осадков

19:06, 16 окт 2022

В Башкирии синоптики регионального Гидрометцентра дали прогноз погоды на начало следующей недели.







В понедельник, 17 октября, в республике ожидается переменная облачность обойдется без существенных осадков – только по северо-востоку выпадет небольшой дождь. Ветер будет северо-западный, западный, умеренный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха после захода солнца составит -2, +3°, днем +6, +11°. По данным МЧС, утром местами возможен туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров.



В последующие два дня температурный режим особо не изменится: ночью -1, +4°, днем +4, +9°. В то же время вырастет вероятность осадков. В среду, 19 октября, пройдет небольшой дождь со снегом, на отдельных участках дорог появится гололедица.

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