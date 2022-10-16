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В Башкирии простились с Артуром Хаматгареевым, погибшим после ранения на Украине

В Башкирии простились с Артуром Хаматгареевым, погибшим после ранения на Украине

19:13, 16 окт 2022

Сегодня, 16 октября, в Чекмагушевском районе Башкирии проводили в последний путь сержанта Артура Радиковича Хаматгареева. Об этом в социальных сетях сообщил глава районной администрации Реканс Ямалеев. 28-летний военнослужащий получил тяжелейшие ранения в зоне СВО в результате минометного обстрела. Уроженец Чекмагуша скончался 7 октября в реанимации Военно-морского клинического госпиталя в Севастополе.



«С огромной болью в сердце восприняли весть о гибели нашего земляка, сержанта Российской армии Хаматгареева Артура Радиковича. Он отдал свою жизнь, до конца выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Сегодня мы проводили отважного сына нашей Родины в последний путь. Искренние соболезнования родителям, родным и близким нашего земляка. Мы скорбим о горькой утрате вместе с вами. Сил и терпения вам. Артур навсегда останется для нас примером отваги и мужества», – написал Реканс Ямалеев.


Артур Хаматгареев родился и вырос в Чекмагуше. Он был примером для младших братьев: занимался различными видами спорта, играл в КВН, был активистом. Мужчина успел окончить БГПУ, поработать помощником бурильщика. В 2020 году Артура призвали на службу, а уже в 2021 год он подписал контракт. Принимал участие в СВО с августа.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Реканс Ямалеев
Теги: Чекмагушевский район Погибшие на Украине спецоперация
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