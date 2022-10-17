В Белорецке в зону СВО на Украине отправились несколько десятков добровольцев

10:25, 17 окт 2022

Более 40 жителей Белорецкого района выразили желание принять участие в спецоперации на Украине. Мужчин проводили на место боевого слаживания.



— У меня друга призвали, а я решил уехать с ним добровольцем. Мы вместе служили по контракту, — сказал один из добровольцев.







Бойцы пожелали родным не переживать за них и ждать.



— Они сами приняли это решение, и настрой у них боевой. Пожелал нашим ребятам силы, воли, удачи, победы! Мы ждем всех живыми и невредимыми! — написал в соцсетях глава района Андрей Иванюта.



Ранее в администрации главы Башкирии рассказали, когда в республике начнут действовать новые меры поддержки для семей мобилизованных.

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Фото: Андрей Иванюта