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Две жительницы Башкирии приехали в Казань, чтобы сыграть свадьбу с мобилизованными избранниками

Две жительницы Башкирии приехали в Казань, чтобы сыграть свадьбу с мобилизованными избранниками

11:36, 17 окт 2022

Две жительницы башкирского города Межгорья приехали в Казань, чтобы сыграть свадьбу с мобилизованными избранниками. Одна из невест пришла в ЗАГС в камуфляжном платье. Фотографиями с молодоженами в своих соцсетях поделился мэр Межгорья Вячеслав Калугин.



– Два наших мобилизованных бойца решили создать со своими возлюбленными новые семьи! – написал чиновник. – Никогда еще не доводилось быть свидетелями бракосочетания именно такого формата, поздравили молодых от всего муниципалитета.

Калугин передал супружеским парам добрые слова от родных, друзей и коллег, а также вручили им подарки. Чиновник пожелал молодоженам счастья и пообещал поддерживать семьи мобилизованных жителей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Вячеслав Калугин
Теги: мобилизация спецоперация
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