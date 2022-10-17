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В Ишимбайском районе Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Дамиром Зайруллиным

В Ишимбайском районе Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Дамиром Зайруллиным

14:48, 17 окт 2022

В Башкирии простились с 35-летним младшим сержантом Дамиром Зайруллиным из села Канакаево Ишимбайского района. Он погиб под Херсоном в ходе специальной военной операции после того как в сентябре поступил на службу по контракту. Об этом в своих соцсетях сообщил Венер Насретдинов, глава Федоровского района, где военнослужащий вырос и жил.



Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. «Не передать словами всю горечь и боль, которую испытывают родные и близкие Дамира Ринатовича. Мы потеряли настоящего сына нашего Отечества», написал Насретдинов.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Артур Баймухаметов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район Погибшие на Украине спецоперация
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