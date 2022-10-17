Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Абзелиловского района Башкирии Нургиз Халисов

20:04, 17 окт 2022

Прощание с уроженцем деревни Ишбулдино, старшим сержантом контрактной службы Нургизом Халисовым, погибшим в ходе специальной военной операции, состоялось в Абзелиловском районе сегодня, 17 октября. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации района Ильдар Нафиков.







«Это невосполнимая потеря не только для родных, для всего района. От имени всех жителей Абзелиловского района и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родителям солдата», - написал чиновник.



Глава района отметил, что во время церемонии прощания в родной деревне бойца сегодня все, кто его знал, говорили о нем, как о надежном друге, никогда не теряющем самообладания.

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