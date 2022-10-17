Мобилизованному из Башкирии разрешили увидеться с новорожденной дочерью
20:10, 17 окт 2022
У мобилизованного новобранца из Башкирии Артура Юлдашева родилась дочь. О радостной новости в семье военнослужащего рассказала глава Иглинского района Гюзель Насырова.
Как рассказала она в своих соцсетях, мужчину даже отпустили из учебной части домой на несколько дней, чтобы он смог увидеть ребенка.
— Поздравляем с этим замечательным событием! Желаем скорейшего возвращения с победой к семье! — написала Гюзель Насырова.
Ранее сообщалось о семье мобилизованного из Башкирии, в которой дочь родилась в день его проводов на службу. Встретить супругу из роддома мужчина уже не мог, однако без помощи она не осталась: женщину с ребенком в роддоме встретил мэр города.