Мобилизованному из Башкирии разрешили увидеться с новорожденной дочерью

20:10, 17 окт 2022

У мобилизованного новобранца из Башкирии Артура Юлдашева родилась дочь. О радостной новости в семье военнослужащего рассказала глава Иглинского района Гюзель Насырова.







Как рассказала она в своих соцсетях, мужчину даже отпустили из учебной части домой на несколько дней, чтобы он смог увидеть ребенка.



— Поздравляем с этим замечательным событием! Желаем скорейшего возвращения с победой к семье! — написала Гюзель Насырова.



Ранее сообщалось о семье мобилизованного из Башкирии, в которой дочь родилась в день его проводов на службу. Встретить супругу из роддома мужчина уже не мог, однако без помощи она не осталась: женщину с ребенком в роддоме встретил мэр города.

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Фото: Гюзель Насыровой