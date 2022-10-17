Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Кумертау Вадим Нугуманов
20:38, 17 окт 2022
В ходе СВО на территории Украины погиб боец батальона имени Шаймуратова Вадим Нугуманов. Об этом сообщил мэр города Кумертау Олег Фролов в соцсети «ВКонтакте».
«Не передать словами мои чувства в этот момент. Гордость и огромное уважение. Он был ответственным сотрудником отдела городского хозяйства нашей администрации, на него всегда можно было положиться. Прекрасный семьянин и просто хороший, добрый парень», - рассказал чиновник.
По словам главы администрации города, прощание с бойцом состоится 19 октября в ДК «Угольщиков». Начало церемонии в 10:00 часов.
Ранее сообщалось о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб Вячеслав Корниенко из башкирского города Кумертау. Как рассказали в местном военном комиссариате, ему было 24 года.
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