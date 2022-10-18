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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Сибая Александр Косарев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Сибая Александр Косарев

13:55, 18 окт 2022

В башкирском городе Сибае 17 октября простились с Александром Косаревым – добровольцем батальона имени Александра Доставалова, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Азамат Юлдашбаев.



– Он был образцовым отцом и сыном, хорошим другом и коллегой, человеком с большой буквы. Одним из первых пополнил ряды открывшегося в городе волонтерского штаба при объединении клубов «Ровесник». Помогал горожанам с доставкой продуктов и медикаментов в период пандемии коронавируса, – рассказал градоначальник.

Он добавил, что погибший также участвовал в тушении природных пожаров, за что был награжден благодарностью главы Башкирии.


Александра Косарева представили к Ордену Мужества посмертно «за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга».

Ранее сообщалось, что в СВО погиб чиновник из города Кумертау. Он так же был участником добровольческого батальона.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Азамат Юлдашбаев
Теги: Погибшие на Украине Сибай спецоперация
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