Стало известно, когда в Башкирии закончится мобилизация

17:54, 18 окт 2022

В Башкирии частичная мобилизация завершится раньше установленного общего срока в стране – до 28 октября. Об этом в эфире «Бизнес ФМ» сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич.







«Нет, мобилизация у нас продолжается, все идет планово. У всех регионов сроки распределены – кто-то раньше кто-то позже и никаких предпосылок к срыву нет. Мы завершим в установленные сроки, до 28 октября, несколько раньше, чем окончание общей мобилизации», – пояснил Блажевич.



Отметим, что частичная мобилизация остановлена в некоторых субъектах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об остановлении процесса в столице.

Читайте также: Путин пока не планирует подписывать указ об окончании частичной мобилизации

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram