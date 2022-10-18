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Стало известно, когда в Башкирии закончится мобилизация

Стало известно, когда в Башкирии закончится мобилизация

17:54, 18 окт 2022

В Башкирии частичная мобилизация завершится раньше установленного общего срока в стране – до 28 октября. Об этом в эфире «Бизнес ФМ» сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич.



«Нет, мобилизация у нас продолжается, все идет планово. У всех регионов сроки распределены – кто-то раньше кто-то позже и никаких предпосылок к срыву нет. Мы завершим в установленные сроки, до 28 октября, несколько раньше, чем окончание общей мобилизации», – пояснил Блажевич.

Отметим, что частичная мобилизация остановлена в некоторых субъектах страны. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об остановлении процесса в столице.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: мобилизация спецоперация
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