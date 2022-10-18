Погода в Башкирии 19 октября 2022 года: небольшие дожди и умеренный ветер

22:33, 18 окт 2022

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на ближайшие два дня – 19 и 20 октября. По данным метеорологов, в республике пообещали небольшие дожди и умеренный ветер.



По предоставленной информации, 19 октября пройдут небольшие осадки, возможен также умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, днем +3,+8°.



20 октября также ожидаются небольшие осадки и умеренный ветер. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +3,+8°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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