Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 19 октября 2022 года: небольшие дожди и умеренный ветер

Погода в Башкирии 19 октября 2022 года: небольшие дожди и умеренный ветер

22:33, 18 окт 2022

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на ближайшие два дня – 19 и 20 октября. По данным метеорологов, в республике пообещали небольшие дожди и умеренный ветер.

По предоставленной информации, 19 октября пройдут небольшие осадки, возможен также умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, днем +3,+8°.

20 октября также ожидаются небольшие осадки и умеренный ветер. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем +3,+8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

В выходные синоптики прогнозируют в Башкирии дождь со снегом
Общество в Башкирии
В выходные синоптики прогнозируют в Башкирии дождь со снегом
Погода в Башкирии 13 октября 2022 года: небольшие дожди
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 13 октября 2022 года: небольшие дожди
Погода в Башкирии 5 октября 2022 года: потепление
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 5 октября 2022 года: потепление
Погода в Башкирии 26 мая 2022 года: потепление и дожди
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 26 мая 2022 года: потепление и дожди


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: