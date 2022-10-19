В Стерлитамакском районе Башкирии школьники вынуждены ждать школьный автобус на помойке
09:23, 19 окт 2022
Жительница деревни Байрак в Стерлитамакском районе обратилась к Радию Хабирову с просьбой разобраться с ситуацией на остановке, с которой дети каждый день уезжают в школу на автобусе образовательного учреждения. Свое обращение она оставила под публикациями главы республики в социальных сетях.
Как рассказала женщина, на остановках нет павильонов и освещения. Кроме того, ждать автобус школьникам приходится у мусорных баков, которые все время переполнены.
— Здесь подъезжают машины, выкидывают мусор, слепят фарами глаза детям, они не знают, куда бежать. Все это происходит на проезжей части, — рассказала жительница.
На обращение в соцсетях вскоре обратила внимание администрация муниципалитета
— Ваши замечания по остановке в д.Байрак приняты. Уточним ситуацию и разместим здесь (в комментариях под публикацией — Прим. ред.) ответ, — гласит ответ администрации района.
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