В Стерлитамакском районе Башкирии школьники вынуждены ждать школьный автобус на помойке

09:23, 19 окт 2022

Жительница деревни Байрак в Стерлитамакском районе обратилась к Радию Хабирову с просьбой разобраться с ситуацией на остановке, с которой дети каждый день уезжают в школу на автобусе образовательного учреждения. Свое обращение она оставила под публикациями главы республики в социальных сетях.







Как рассказала женщина, на остановках нет павильонов и освещения. Кроме того, ждать автобус школьникам приходится у мусорных баков, которые все время переполнены.



— Здесь подъезжают машины, выкидывают мусор, слепят фарами глаза детям, они не знают, куда бежать. Все это происходит на проезжей части, — рассказала жительница.





На обращение в соцсетях вскоре обратила внимание администрация муниципалитета



— Ваши замечания по остановке в д.Байрак приняты. Уточним ситуацию и разместим здесь (в комментариях под публикацией — Прим. ред.) ответ, — гласит ответ администрации района.

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Фото: Vk/Аида Сартаева