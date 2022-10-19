Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Белорецкого района Башкирии Илнур Дильмухаметов
11:03, 19 окт 2022
В Башкирии простились с погибшим на Украине воспитанником детского дома Илнуром Дильмухаметовым. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.
Как рассказал чиновник, Илнур рос в детском доме, окончил колледж. После службы в армии он подписал контракт. Илнур Дильмухаметов погиб в бою.
— Он погиб на поле боя, проявив настоящий героизм. Когда ранили командира, Илнур взял командование на себя и повел солдат вперед. С честью выполнил боевое задание, проявил стойкость и мужество, — сообщил Иванюта.
У Илнура осталась жена, чиновники говорят, что ей очень тяжело.