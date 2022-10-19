Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Белорецкого района Башкирии Илнур Дильмухаметов

11:03, 19 окт 2022

В Башкирии простились с погибшим на Украине воспитанником детского дома Илнуром Дильмухаметовым. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.



Как рассказал чиновник, Илнур рос в детском доме, окончил колледж. После службы в армии он подписал контракт. Илнур Дильмухаметов погиб в бою.



— Он погиб на поле боя, проявив настоящий героизм. Когда ранили командира, Илнур взял командование на себя и повел солдат вперед. С честью выполнил боевое задание, проявил стойкость и мужество, — сообщил Иванюта.



У Илнура осталась жена, чиновники говорят, что ей очень тяжело.



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Фото: Андрей Иванюта / Vk.com