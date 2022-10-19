Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Белорецкого района Башкирии Илнур Дильмухаметов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Белорецкого района Башкирии Илнур Дильмухаметов

11:03, 19 окт 2022

В Башкирии простились с погибшим на Украине воспитанником детского дома Илнуром Дильмухаметовым. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Как рассказал чиновник, Илнур рос в детском доме, окончил колледж. После службы в армии он подписал контракт. Илнур Дильмухаметов погиб в бою.

— Он погиб на поле боя, проявив настоящий героизм. Когда ранили командира, Илнур взял командование на себя и повел солдат вперед. С честью выполнил боевое задание, проявил стойкость и мужество, — сообщил Иванюта.

У Илнура осталась жена, чиновники говорят, что ей очень тяжело.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Салавата Альберт Сафиканов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: Андрей Иванюта / Vk.com
Теги: Белорецкий район Погибшие на Украине спецоперация
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Илнур Хуснутдинов
В Башкирии простились с военным погибшим на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с военным погибшим на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Альберт Аллагулов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Альберт Аллагулов
В Башкирии прошла церемония прощания с военным, погибшим на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирии прошла церемония прощания с военным, погибшим на Украине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: