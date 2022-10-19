В Башкирии за 9 месяцев 2022 года от алкоголя умерли 107 человек

11:07, 19 окт 2022

От отравления спиртосодержащей продукции в Башкирии за январь-сентябрь текущего года умерли 107 человек. Это на 29 человек меньше, чем за аналогичный период 2021 года (в прошлом году – 136 случаев), сообщает региональный Роспотребнадзор.







Показатель смертности за указанный период составил 2,7 на 100 тыс. населения, тогда как в 2021 году – 3,4 на 100 тыс. населения.



Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Уфе (28 случаев), Нефтекамске (7), Стерлитамаке (3), по два случая – в Белебее и Белорецке, по одному – в Янауле, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Дюртюли и Давлеканово.





Среди районов лидируют Бакалинский и Уфимский – по 5 случаев, далее идёт Илишевский с четырьмя случаями отравлений. По три случая зафиксировано в Белорецком, Иглинском, Караидельском и Чишминском районах, по два случая – в Благоварском, Бурзянском, Давлекановском, Кармаскалинском, Краснокамском, Салаватском, Шаранском районах, по одному случаю – в Абзелиловском, Альшеевском, Аургазинском, Белебеевском, Бижбулякском, Бирском, Благовещенском, Дуванском, Ермекеевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Мечетлинском, Стерлибашевском, Татышлинском, Туймазинском, Чекмагушевском районах.

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Фото: freepik