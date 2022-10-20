Погода в Башкирии 20 октября 2022 года: дождь со снегом
08:32, 20 окт 2022
Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.
Сегодня, 20 октября, в Башкирии пройдут дожди, в южной половине местами сильные. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1,+6°, днем +5,+10°.
В пятницу, 21 октября, местами пройдет небольшой дождь со снегом. Ожидается гололед, ночью и утром на отдельных участках горных дорог образуется гололедица. Ветер будет северо-западный умеренный. Ночью 0,+5°, при прояснениях до -5°. Днем столбик термометра покажет +3,+8°.