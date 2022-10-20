Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 20 октября 2022 года: дождь со снегом

Погода в Башкирии 20 октября 2022 года: дождь со снегом

08:32, 20 окт 2022

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.

Сегодня, 20 октября, в Башкирии пройдут дожди, в южной половине местами сильные. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1,+6°, днем +5,+10°.



В пятницу, 21 октября, местами пройдет небольшой дождь со снегом. Ожидается гололед, ночью и утром на отдельных участках горных дорог образуется гололедица. Ветер будет северо-западный умеренный. Ночью 0,+5°, при прояснениях до -5°. Днем столбик термометра покажет +3,+8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также

В выходные синоптики прогнозируют в Башкирии дождь со снегом
Общество в Башкирии
В выходные синоптики прогнозируют в Башкирии дождь со снегом
В Башкирии прогнозируется ухудшение погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется ухудшение погоды
В Башкирии местами потеплеет до +3 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии местами потеплеет до +3 градусов
Погода в Башкирии сегодня, 7 ноября 2020 года: снег с дождем
Гороскоп
Погода в Башкирии сегодня, 7 ноября 2020 года: снег с дождем


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: