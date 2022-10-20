Жительницы Хайбуллинского района Башкирии принесли в жертву бычка за здоровье бойцов СВО
09:58, 20 окт 2022
Из села Илячево Хайбуллинского района мобилизованным военнослужащим отправили огромный груз с тушенкой, рассказали в издании «На земле Салавата».
Деньги на покупку бычка вместе собирали все неравнодушные жители села. Животное принесли в жертву по мусульманским традициям за мир на Земле и здоровье солдат. Женщины позже заготовили из мяса тушенку, в итоге получилось сразу 120 банок.
Натуральный и сделанный с любовью продукт отправился с гуманитарным конвоем в учебную часть в Казани, где в данный момент мобилизованные проходят подготовку перед отправкой на фронт.