Жительницы Хайбуллинского района Башкирии принесли в жертву бычка за здоровье бойцов СВО

09:58, 20 окт 2022

Из села Илячево Хайбуллинского района мобилизованным военнослужащим отправили огромный груз с тушенкой, рассказали в издании «На земле Салавата».



Деньги на покупку бычка вместе собирали все неравнодушные жители села. Животное принесли в жертву по мусульманским традициям за мир на Земле и здоровье солдат. Женщины позже заготовили из мяса тушенку, в итоге получилось сразу 120 банок.



Натуральный и сделанный с любовью продукт отправился с гуманитарным конвоем в учебную часть в Казани, где в данный момент мобилизованные проходят подготовку перед отправкой на фронт.

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Фото: Vk издания «На земле Салавата»