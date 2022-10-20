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Жительницы Хайбуллинского района Башкирии принесли в жертву бычка за здоровье бойцов СВО

Жительницы Хайбуллинского района Башкирии принесли в жертву бычка за здоровье бойцов СВО

09:58, 20 окт 2022

Из села Илячево Хайбуллинского района мобилизованным военнослужащим отправили огромный груз с тушенкой, рассказали в издании «На земле Салавата».

Деньги на покупку бычка вместе собирали все неравнодушные жители села. Животное принесли в жертву по мусульманским традициям за мир на Земле и здоровье солдат. Женщины позже заготовили из мяса тушенку, в итоге получилось сразу 120 банок.

Натуральный и сделанный с любовью продукт отправился с гуманитарным конвоем в учебную часть в Казани, где в данный момент мобилизованные проходят подготовку перед отправкой на фронт.

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Источник: proural.info
Фото: Vk издания «На земле Салавата»
Теги: мобилизация Хайбуллинский район
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