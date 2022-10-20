В Казани мобилизованных из Башкирии посетил Элвин Грей (ВИДЕО)

11:13, 20 окт 2022

Певец из Уфы Элвин Грей (Радик Юльякшин) навестил мобилизованных в учебном центре в Казани. Видео со встречи в соцсетях выложил пользователь с именем Иван Воробьев.



«Сегодня было неожидано увидеть нашего земляка Радика, более известного как Элвин Грей, с поддержкой мобилизованных, находящихся в учебном центре Казани! Пофоткались, попели песни», – написал автор публикации.



На видеокадрах исполнитель вместе с военнослужащими поет песни под гитару.

Фото: скрин видео