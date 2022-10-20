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В Казани мобилизованных из Башкирии посетил Элвин Грей (ВИДЕО)

В Казани мобилизованных из Башкирии посетил Элвин Грей (ВИДЕО)

11:13, 20 окт 2022

Певец из Уфы Элвин Грей (Радик Юльякшин) навестил мобилизованных в учебном центре в Казани. Видео со встречи в соцсетях выложил пользователь с именем Иван Воробьев.

«Сегодня было неожидано увидеть нашего земляка Радика, более известного как Элвин Грей, с поддержкой мобилизованных, находящихся в учебном центре Казани! Пофоткались, попели песни», – написал автор публикации.

На видеокадрах исполнитель вместе с военнослужащими поет песни под гитару.

Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Теги: мобилизация Элвин Грей
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