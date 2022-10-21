Погода в Башкирии 21 октября 2022 года: дождь с мокрым снегом
08:27, 21 окт 2022
Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. Ожидаются заморозки и мокрый снег с дождем.
21 октября местами пройдет небольшой дождь, в северных районах ожидается дождь со снегом. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +5...+10 градусов.
22 октября местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед. Жителей южных районов республики предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов.