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Житель Башкирии подарил батальону имени Доставалова собственную машину

Житель Башкирии подарил батальону имени Доставалова собственную машину

09:09, 21 окт 2022

Мэр башкирского города Межгорье Вячеслав Калугин у себя в соцсетях рассказал, как один из местных предпринимателей решил передать в дар бойцам добровольческого отряда имени Доставалова собственную машину.



Бизнесмен Сергей Люлин погрузил фургон УАЗ, в народе называемый «Буханка», и отправил его вместе с грузом гуманитарной помощи. Напомним, бойцы этого батальона сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.


- В плане выживаемости УАЗ может дать фору многим современным автомобилям. С ним, как говорится: «И в лес, и в горы» - он спокойно проходит заснеженную дорогу высотой до 40 см, а на бездорожье чувствует себя очень комфортно. Нашим бойцам точно пригодится! – написал у себя на странице в соцсетях мэр самого закрытого города Башкирии Вячеслав Калугин.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Вячеслав Калугин
Теги: Межгорье спецоперация батальон Доставалова
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