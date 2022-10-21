Житель Башкирии подарил батальону имени Доставалова собственную машину

09:09, 21 окт 2022

Мэр башкирского города Межгорье Вячеслав Калугин у себя в соцсетях рассказал, как один из местных предпринимателей решил передать в дар бойцам добровольческого отряда имени Доставалова собственную машину.







Бизнесмен Сергей Люлин погрузил фургон УАЗ, в народе называемый «Буханка», и отправил его вместе с грузом гуманитарной помощи. Напомним, бойцы этого батальона сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.





- В плане выживаемости УАЗ может дать фору многим современным автомобилям. С ним, как говорится: «И в лес, и в горы» - он спокойно проходит заснеженную дорогу высотой до 40 см, а на бездорожье чувствует себя очень комфортно. Нашим бойцам точно пригодится! – написал у себя на странице в соцсетях мэр самого закрытого города Башкирии Вячеслав Калугин.

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Фото: Вячеслав Калугин