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Мобилизованных из Башкирии, у которых трое и более детей до 16 лет, вернут в семьи

Мобилизованных из Башкирии, у которых трое и более детей до 16 лет, вернут в семьи

16:58, 21 окт 2022

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Башкирии Динар Гильмутдинов в своем telegram-канале.

«Поставлена задача обеспечить освобождение от частичной мобилизации отцов трех и более детей до 16 лет. В Башкортостане такие случаи есть. Оперативно собираем информацию для скорейшей отработки вопроса», — написал он.



Гильмутдинов также сообщил, что уже обговорил вопрос о возвращении таких граждан с вице-спикером Госсобрания Тамарой Тансыккужиной. В ближайшее время в Башкирии соберут данные о многодетных мобилизованных. Затем «последует работа с Минобороны и военной прокуратурой для возвращения мобилизованных данной категории домой», уточнил он.

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Источник: mkset.ru
Теги: мобилизация многодетные семьи спецоперация Гильмутдинов Динар
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