Мобилизованных из Башкирии, у которых трое и более детей до 16 лет, вернут в семьи
16:58, 21 окт 2022
Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Башкирии Динар Гильмутдинов в своем telegram-канале.
«Поставлена задача обеспечить освобождение от частичной мобилизации отцов трех и более детей до 16 лет. В Башкортостане такие случаи есть. Оперативно собираем информацию для скорейшей отработки вопроса», — написал он.
Гильмутдинов также сообщил, что уже обговорил вопрос о возвращении таких граждан с вице-спикером Госсобрания Тамарой Тансыккужиной. В ближайшее время в Башкирии соберут данные о многодетных мобилизованных. Затем «последует работа с Минобороны и военной прокуратурой для возвращения мобилизованных данной категории домой», уточнил он.