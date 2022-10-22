Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Дюртюлинском районе Башкирии почтили память погибшего в СВО отца двоих детей Асхата Мухаметова

В Дюртюлинском районе Башкирии почтили память погибшего в СВО отца двоих детей Асхата Мухаметова

14:13, 22 окт 2022

В Дюртюлинском районе простились с гвардии капитаном, командиром танкового взвода, Асхатом Мухаметовым. 32-летний отец двоих детей участвовал в специальной военной операции на Украине с первых дней, а 22 сентября получил ранение во время выполнения боевых задач под Херсоном.



Как пишет газета «Янаульские зори», сначала его прооперировали в Мелитополе, а затем перевезли в Севастополь. Оправиться от ранения он так и не смог – 30 сентября Асхата Мухаметова не стало. Его похоронили в родной деревне матери в Дюртюлинском районе. У молодого отца остались супруга и двое маленьких детей.

Гвардии капитан Асхат Мухаметов посмертно награжден Орденом Мужества.

Читайте также:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Дюртюлинского района Башкирии Ранис Шаехов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: газета «Янаульские зори»
Теги: Дюртюлинский район Погибшие на Украине спецоперация
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Янаульского района Башкирии Асхат Мухаметов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Янаульского района Башкирии Асхат Мухаметов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Иванов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Дмитрий Иванов
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Денис Фатхудинов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Иглинского района Башкирии Денис Фатхудинов
На Украине погиб уроженец Башкирии, освобождавший из плена Максима Шугалея
Общество в Башкирии
На Украине погиб уроженец Башкирии, освобождавший из плена Максима Шугалея


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: