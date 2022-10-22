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Бойцы башкирского батальона Шаймуратова вышли на связь и опровергли информацию о своей гибели

Бойцы башкирского батальона Шаймуратова вышли на связь и опровергли информацию о своей гибели

17:55, 22 окт 2022

Сегодня, 22 октября, в соцсетях башкирского добровольческого батальона имени Шаймуратова появился видеоролик, где бойцы опровергли слухи о себе и передали привет на Родину. На видео парни заявили, что в родной республике кто-то распространяет слухи о том, что они все погибли, либо находятся в плену. Сейчас батальон находится в зоне проведения специальной военной операции.



- Тем, кто у нас в Башкортостане распространяет эти слухи – сюда приходите и считайте нас: сколько нас, тридцать или больше? Хочу обратиться тем, кто нас покинул, так называемых отказников. Которые тоже распространили много слухов про нас. Одним словом струсили, убежали и распространяют слухи, - заявил один из бойцов батальона на видеокамеру.

Также бойцы батальона Шаймуратова обратились к противникам, которые звонят их родным и близким и говорят, что их сын или брат погиб.

- Перед тем как снимать что-то, ты приди и убей нас сначала. Потом снимай что хочешь, - высказался один из шаймуратовцев.


Напоследок солдаты обратились к родным и близким в Башкирии. Парни сказали, что у них все хорошо «И с едой и с обеспечением».

- Просим прощения, что не всегда выходим на связь. Сами понимаете, не в санатории находимся, - подчеркнул боец.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Скриншот видео
Теги: спецоперация добровольцы батальон Шаймуратова
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