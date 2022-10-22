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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Сибая Марсель Нурасов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Сибая Марсель Нурасов

22:32, 22 окт 2022

В воскресенье, 23 октября, в Доме молодежи в Сибае состоится официальная церемония прощания с погибшем в ходе специальной военной операции на Украине Марселем Нурасовым.

В субботу вечером родные и близкие простились с ним в мусульманском ритуальном зале «Джаннат» на улице Коммунистическая, 12. Официальная траурная церемония и митинг пройдут рано утром в воскресенье.



Как сообщает Сибайское городское телевидение, церемония начнется в 8:00 в Доме молодежи на улице Ленина, 7. Траурный митинг продлится до 9:00.

В этот день часть нечетной стороны по улице Ленина в Сибае около Дома молодежи будет перекрыта для движения автомобилей.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Сибая Александр Косарев.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Сибай спецоперация Погибшие на Украине
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