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В Уфе открыли первый в России памятник школьному повару

В Уфе открыли первый в России памятник школьному повару

22:35, 22 окт 2022

22 октября, около школы №35 на улице Мажита Гафури в Уфе появился необычный памятник – скульптура в честь школьного повара. Это первый подобный объект в нашей стране. В торжественной церемонии открытии памятника принимал участие министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев.



В своих соцсетях министр отметил, что всего в республике в сфере детского питания трудятся более 5,5 тысяч человек, который кормят более 360 тысяч детей. Скульптура в честь школьного повара работы скульптора Андрея Асерьянца вместе с постаментом около трех метров в высоту, вест арт-объект около 350 кг. Композиция выполнена из металла.


- Появление памятника, в первую очередь, призвано повысить престиж профессии школьного повара. Скульптура построена благодаря инициативе Центра детского и диетического питания, - написал в своих соцсетях министр торговли и услуг Башкирии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа памятник
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