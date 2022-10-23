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Жители Башкортостана просят назвать сроки участия мобилизованных

Жители Башкортостана просят назвать сроки участия мобилизованных

11:46, 23 окт 2022

Жители Башкирии просят власти назвать конкретные сроки участия мобилизованных и узнать, когда их вернут домой. Он удивлены тем, что никто не называет никаких дат.



«Мобилизованных ребят не вернут домой до окончания СВО, а ее сроки не определены. То есть может оказаться, что мы не увидим своих родных несколько лет? Ведь СВО закончится не завтра и даже не послезавтра.

Даже с контрактниками заключают договор на определенный срок, по истечении которого контрактник или продлевает его, или возвращается на гражданку. А мобилизованные ребята оказались в роли бесправных агнцев на заклание? Для них не предусмотрены ни сроки участия в СВО, ни смена их другими военными. То есть может оказаться, что очень долгое время им придется жить в полевых условиях.


Я понимаю, что вопрос не по адресу, но участвуя в огромном количестве встреч и совещаний с президентом РФ, Вы, я полагаю, можете задать этот вопрос. Очень надеюсь (и не только я) получить конкретный ответ, а не общие фразы, что ещё чуть-чуть, и все будут дома. Мой вопрос: конкретный срок участия мобилизованных в СВО?», — задала вопрос Татьяна Х.

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Источник: news102.ru
Теги: мобилизация спецоперация
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