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В Башкирии сформировали добровольческий батальон имени Салавата Юлаева

В Башкирии сформировали добровольческий батальон имени Салавата Юлаева

15:36, 23 окт 2022

В Башкирии завершилось формирование добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. В ближайшее время будет объявлен сбор бойцов. Об этом сообщил командир батальона полковник в отставке Артур Юмагужин.



По словам командира, добровольцев, желающих воевать в составе батальона в зону военной спецоперации, было очень много. Поэтому принято решение сформировать еще один после того, как отправится первый.

- Обращаюсь к ветеранам боевых действий, офицерам силовых структур в отставке, патриотам своей отчизны, с призывом вступить в наш батальон, - сказал Артур Юмагужин. - Сегодня ваш опыт и мужество востребованы Родиной.

Отметим, что на сегодняшний день два добровольческих батальона имени Шаймуратова и Доставалова уже находятся в зоне СВО.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: спецоперация добровольцы батальон салавата юлаева
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