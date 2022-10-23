В Башкирии сформировали добровольческий батальон имени Салавата Юлаева
15:36, 23 окт 2022
В Башкирии завершилось формирование добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. В ближайшее время будет объявлен сбор бойцов. Об этом сообщил командир батальона полковник в отставке Артур Юмагужин.
По словам командира, добровольцев, желающих воевать в составе батальона в зону военной спецоперации, было очень много. Поэтому принято решение сформировать еще один после того, как отправится первый.
- Обращаюсь к ветеранам боевых действий, офицерам силовых структур в отставке, патриотам своей отчизны, с призывом вступить в наш батальон, - сказал Артур Юмагужин. - Сегодня ваш опыт и мужество востребованы Родиной.
Отметим, что на сегодняшний день два добровольческих батальона имени Шаймуратова и Доставалова уже находятся в зоне СВО.
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