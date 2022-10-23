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Погода в Башкирии 24 октября 2022 года: снег и сильный ветер

Погода в Башкирии 24 октября 2022 года: снег и сильный ветер

22:41, 23 окт 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. По данным метеорологов, 24 и 25 октября в республике сильно ухудшатся погодные условия. По прогнозу ожидаются дожди, сильные порывы ветра и снег.



В ночь на 24 октября осадков не прогнозируют. Синоптики пообещали сильный ветер, дождь со снегом днем. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +1,+6°.

Во вторник, 25 октября, пройдут умеренные дожди, снегопад, гололед и гололедицу. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем 0,+5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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