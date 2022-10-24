Как работаем и отдыхаем в ноябре — календарь

09:01, 24 окт 2022

До длинных новогодних каникул осталось чуть больше двух месяцев, но перед ними у нас будет один повод отдохнуть немного дольше обычного. Называется он День народного единства. Рассказываем, когда одна рабочая неделя ноября окажется короче остальных.







День народного единства отмечается 4 ноября, и это государственный праздник, а следовательно, красный день календаря. В этом году он выпадает на пятницу, соответственно, никаких переносов не будет. Просто в первую неделю месяца будет не два, а сразу три выходных.



Благодаря Дню народного единства, из тридцати дней ноября 2022 года рабочим будет 21 день, выходными — восемь, один праздничный и еще один предпраздничный сокращенный.





Хотя предпраздничный день 3 ноября по Трудовому кодексу и считается сокращенным (он короче остальных на один час), всех подряд компаний это правило не касается. К примеру, оно не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские учреждения, СМИ, общественный транспорт и другие предприятия со своей спецификой.

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