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Уфимцы пожаловались на ужасное состояние остановки из-за запаха и бездомных

Уфимцы пожаловались на ужасное состояние остановки из-за запаха и бездомных

09:27, 24 окт 2022

Жители Уфы пожаловались на ужасное состояние остановки «Колхозный рынок». Сообщение пожаловавшийся сопроводил фотографией, на которой виден лежащий на скамейке человек. Уфимец рассказал, что там невозможно находиться из-за мусора и грязи.



– Остановка предназначена для ожидания автобусов, а не для того, чтобы спать и бухать. Стоять невозможно – воняет, все обоссали, – отмечает автор.

Пользователи социальных сетей в комментариях сообщили, что на остановке живут женщина и мужчина, которые собирают там милостыню. При этом мужчина находится в инвалидной коляске. Часть комментаторов обратились с призывами проявить сердечность, добавив, что причина этого в сложившейся системе.


– Давно уже такая проблема, а что Рувд сделает в таком случае? Штраф выпишет или выгонит? Куда их гнать? Где все приюты о которых гласят в объявлениях на стендах? Где санитарная помощь, которая должна выполнять свою работу? – пишут пользователи.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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