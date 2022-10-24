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В ГИБДД Башкирии призвали автомобилистов срочно сменить летние шины на зимние

В ГИБДД Башкирии призвали автомобилистов срочно сменить летние шины на зимние

09:41, 24 окт 2022

О перепадах температуры и образовании гололедицы, а значит о необходимости шипованной резины Владимир Севастьянов рассказал в своем телеграм-канале 23 октября.



Октябрь приближается к концу, а это означает, что зима близко. Во избежание пышного празднования «дня жестянщика» в автосервисах республики, автолюбителей призывают как можно скорее «переобуться». Мотивируют на принятие такого решения в ГИБДД также тем, что помимо перепадов температуры в республику уже пришел туман и сильные ветра, а также заморозки в некоторых районах.


Помимо настоятельной рекомендации перейти на шипованную резину в ГИБДД напомнили о том что на дорогах в таких погодных условиях необходимо еще строже придерживаться правил дорожного движения, а также избегать резких маневров и торможения. Рекомендуют водителям и избегать смены полосы движения без острой на то необходимости, а также идти на обгон лишь на тех участках дорог, где он разрешен. Напомнил глава ведомства и о том, что в таких условиях дистанцию, как и боковой интервал между автомобилями лучше не просто соблюдать, а еще и увеличивать.

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Источник: mkset.ru
Теги: ГИБДД
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