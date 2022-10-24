Жителя Салаватского района Башкирии наградили медалью Жукова за проявленные в ходе СВО мужество и отвагу

10:09, 24 окт 2022

Уроженца села Малояз Салаватского района наградили медалью Жукова. Старший прапорщик в ходе спецоперации на территории Донбасса проявил мужество, отвагу и храбрость.







Во время зачистки улиц и зданий от противника действия бойца помогли вовремя скоординировать штурмовые отряды. Благодаря этому потери личного состава и техники были низки. В составе экипажа танка на протяжении четырех часов мужчина восстанавливал комплект защищенной видео-конференц-связи, который был поврежден от разрыва снарядов. Свою работу он делал, перемещаясь под обстрелом врага.

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Фото: "На земле Салавата"

Прибыв в исходный район, боец отремонтировал корпус спутниковой станции и блока питания, после чего связь с командиром дивизии была восстановлена, сообщает издание «На земле Салавата».