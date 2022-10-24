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Поезд Деда Мороза приедет в Уфу

Поезд Деда Мороза приедет в Уфу

10:35, 24 окт 2022

В Уфу 7 декабря приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Состав главного волшебника страны простоит на железнодорожном вокзале более двух часов. Детей ждет развлекательная программа.



Купить билет можно на сайте ОАО «Российские железные дороги». Продажа откроется в 11:00 (в 09:00 по московскому времени) за 30 суток до прибытия поезда. Билет «Детский» (для ребенка от 7 до 13 лет) стоит 1950 рублей, «Детский с сопровождением» (для ребенка от 3 до 6 лет и сопровождающего его взрослого от 14 лет) — 2450 рублей.

В стоимость билета входят анимационная программа, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в передвижной резиденции, подарок от Деда Мороза, чаепитие в вагоне-буфете, открытка для отправки друзьям и родным. В каждом сеансе смогут участвовать не более 15 человек, включая детей и взрослых. Длительность сеанса составляет 45 минут.

В вагоне также доступна услуга «Моментальное фото с Дедом Морозом». Фото в красивой рамке будет стоить 500 рублей.


Те, кто не успел приобрести билет, и взрослые смогут бесплатно посетить вагон-ресторан с северной кухней и вагон-лавку с фото-купе, где можно купить подарки от Деда Мороза, сувениры из Костромы и Великого Устюга.

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Источник: www.proural.info
Теги: дед мороз поезд
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