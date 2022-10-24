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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Чишминского района Башкирии Динар Асяев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Чишминского района Башкирии Динар Асяев

13:56, 24 окт 2022

В Чишминском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Динаром Асяевым. Об этом рассказал на своей личной странице в социальных сетях глава муниципалитета Ришат Мансуров.

Погибшему был уроженцем села Алкино-2, ему был всего 21 год.

– Память о нем мы будем хранить всегда! Нет слов, чтобы выразить всю скорбь и боль! Выражаем семье погибшего искренние соболезнования, – написал Мансуров.

Напомним, недавно стало известно о гибели во время СВО сержанта из Салавата Алексея Умнякова.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Чишминский район спецоперация Погибшие на Украине
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