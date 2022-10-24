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Добровольцу из Башкирии вручили именные часы от главы республики

Добровольцу из Башкирии вручили именные часы от главы республики

15:00, 24 окт 2022

Бойцу из батальона имени Доставалова вручили именные часы от Радия Хабирова. Подарок ему передал первый заместитель руководителя администрации главы РБ Урал Кильсенбаев.



Часы получил участник с позывным Туман. Он поблагодарил Радия Хабирова и сказал, что бойцы постараются не подвести народ республики и главу Башкирии.

— Я для чего вам этот видеоролик показал, смотрите, они там ежесекундно рискуют жизнью, здоровьем, а он говорит, что постарается не подвести народ Башкортостана. Это мы их не должны подвести, — подчеркнул Радий Хабиров во время оперативного совещания.

Руководитель региона обратился к главам муниципалитетов с просьбой поддерживать башкирские батальоны, мобилизованных и их семьи.

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Источник: www.proural.info
Фото: скриншот видео
Теги: спецоперация Хабиров Радий Фаритович
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