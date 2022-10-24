Добровольцу из Башкирии вручили именные часы от главы республики

15:00, 24 окт 2022

Бойцу из батальона имени Доставалова вручили именные часы от Радия Хабирова. Подарок ему передал первый заместитель руководителя администрации главы РБ Урал Кильсенбаев.







Часы получил участник с позывным Туман. Он поблагодарил Радия Хабирова и сказал, что бойцы постараются не подвести народ республики и главу Башкирии.



— Я для чего вам этот видеоролик показал, смотрите, они там ежесекундно рискуют жизнью, здоровьем, а он говорит, что постарается не подвести народ Башкортостана. Это мы их не должны подвести, — подчеркнул Радий Хабиров во время оперативного совещания.



Руководитель региона обратился к главам муниципалитетов с просьбой поддерживать башкирские батальоны, мобилизованных и их семьи.

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Фото: скриншот видео