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Отцу шестерых детей из Учалинского района Башкирии отказались предоставлять отсрочку

Отцу шестерых детей из Учалинского района Башкирии отказались предоставлять отсрочку

16:14, 24 окт 2022

Мужчина несколько месяцев участвовал в боевых действиях, получил ранение, а по возвращении домой ему вновь вручили повестку.
Обращение жителя Башкирии Ильнура Фаткуллина в военную прокуратуру не увенчалось успехом. Мужчину собираются мобилизовать, несмотря на то, что дома у него шестеро детей, сообщает Mash Batash.



Напомним, глава семьи вернулся домой после 4-месячного пребывания на фронте, куда он отправился добровольцем. После получения ранения в бою Ильнур Фаткуллин демобилизовался. У мужчины — трое родных детей, еще трое — дети супруги. Их он не успел оформить как своих до вручения повестки.

Как рассказал бывший военнослужащий, у его старшего сына — инвалидность. Накануне он перенес операцию на сердце, сейчас ребенка снова кладут в больницу.


Сейчас семья планирует писать второе обращение в военную прокуратура.

Ранее сообщалось о том, что Радий Хабиров поручил демобилизовать отцов троих детей, проходящих в данный момент боевое слаживание.

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Источник: proural.info
Теги: мобилизация спецоперация Учалинский район
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