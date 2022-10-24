Отцу шестерых детей из Учалинского района Башкирии отказались предоставлять отсрочку

16:14, 24 окт 2022

Мужчина несколько месяцев участвовал в боевых действиях, получил ранение, а по возвращении домой ему вновь вручили повестку.

Обращение жителя Башкирии Ильнура Фаткуллина в военную прокуратуру не увенчалось успехом. Мужчину собираются мобилизовать, несмотря на то, что дома у него шестеро детей, сообщает Mash Batash.







Напомним, глава семьи вернулся домой после 4-месячного пребывания на фронте, куда он отправился добровольцем. После получения ранения в бою Ильнур Фаткуллин демобилизовался. У мужчины — трое родных детей, еще трое — дети супруги. Их он не успел оформить как своих до вручения повестки.



Как рассказал бывший военнослужащий, у его старшего сына — инвалидность. Накануне он перенес операцию на сердце, сейчас ребенка снова кладут в больницу.





Сейчас семья планирует писать второе обращение в военную прокуратура.



Ранее сообщалось о том, что Радий Хабиров поручил демобилизовать отцов троих детей, проходящих в данный момент боевое слаживание.

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