Стало известно, почему мобилизованные из Башкирии получили маленькое денежное довольствие

20:10, 24 окт 2022

И. о. начальника центра социального обеспечения военкома Башкирии Александр Крумин объяснил, почему некоторые мобилизованные получили маленькую выплату за службу. Об этом рассказал спикер на брифинге о мерах поддержки для семей участников спецоперации.







«Денежное довольствие было выплачено, возможно, в меньшем размере, так как их мобилизовали в конце сентября. А денежное довольствие выплачивается за прошедший месяц, за сентябрь было выплачено в октябре. Сейчас, в ноябре, им будет начислено в полном размере денежное довольствие за октябрь», – пояснил Крумин.



Напомним, ранее жительница Башкирии пожаловалась, что ее супруг спустя три недели после мобилизации получил выплату в размере 1888 рублей и 57 копеек.

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