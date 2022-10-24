Стало известно, почему мобилизованные из Башкирии получили маленькое денежное довольствие
20:10, 24 окт 2022
И. о. начальника центра социального обеспечения военкома Башкирии Александр Крумин объяснил, почему некоторые мобилизованные получили маленькую выплату за службу. Об этом рассказал спикер на брифинге о мерах поддержки для семей участников спецоперации.
«Денежное довольствие было выплачено, возможно, в меньшем размере, так как их мобилизовали в конце сентября. А денежное довольствие выплачивается за прошедший месяц, за сентябрь было выплачено в октябре. Сейчас, в ноябре, им будет начислено в полном размере денежное довольствие за октябрь», – пояснил Крумин.
Напомним, ранее жительница Башкирии пожаловалась, что ее супруг спустя три недели после мобилизации получил выплату в размере 1888 рублей и 57 копеек.