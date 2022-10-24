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Погода в Башкирии 28 января 2022 года: снегопады и дожди

Погода в Башкирии 28 января 2022 года: снегопады и дожди

22:20, 24 окт 2022

25 октября, Башкирию накроют снегопады и дожди. Это следует из опубликованного сотрудниками регионального МЧС прогноза погоды.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, на севере региона осадки будут небольшие. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, ночью в некоторых районах стоит ожидать порывов до 17 метров в секунду.



Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров покажут +3,-2°. Днем будет немного теплее, воздух прогреется до 0,+5°.

Автолюбителям стоит быть очень внимательными осторожными. Из-за осдаков ожидается ухудшение видимости до 1-2 километров, а горных районах республики прогнозируется гололедица.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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