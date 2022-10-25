Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Зианчуринского района Башкирии Рифкат Ибрагимов

09:09, 25 окт 2022

Рифкат Ибрагимов из Зианчуринского района записался добровольцем в полк имени Минигали Шаймуратова и отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Известие о возможной гибели Рифката пришло две недели назад, но не было официального подтверждения. Родные и близкие до последнего надеялись, что он жив. Но в понедельник, 24 октября, стало известно, что Рифкат погиб в районе Давыдов Брод под минометным обстрелом. Об этом сообщает издание "Зианчуринские зори".







"Рифкат проявил стойкость, мужество, героизм и до последнего вздоха исполнял свой служебный долг. Он, как и многие мужчины, ушел на фронт добровольно. Не ждал повестки и не хотел "откосить". Рифкат бросился в бой, защищать свою Родину, своё Отечество. Мы никогда не забудем своего героя, мы никогда не забудем славного бойца родной зианчуринской земли. Пусть земля ему будет пухом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - написали на официальном сайте издания.





Также стало известно, что прощание с Рифкатом Ибрагимовым пройдет в селе Исянгулово 26 октября в 11:30 на площади перед районным домом культуры.



Выражаем соболезнования родным и близким.

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