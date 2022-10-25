В Уфе дети с ОВЗ посетили кулинарный мастер-класс

11:13, 25 окт 2022

Член Общественной палаты РБ Алина Хабирова организовала для 12 детей с ограниченными возможностями здоровья из центра «Ломая барьеры» кулинарный мастер-класс. Профессиональный повар приготовил вместе с ребятами фаршированные булочки. Они мыли и нарезали овощи, натирали на терке сыр с колбасой, клали ингредиенты в тесто и запекали все в духовке.







— Отлично провели время, — рассказала Альфия Гайфуллина, мама особенного ребенка. — Моя беспомощная и беззащитная Лиза приобщилась осознанно к полезному делу. Бесконечно рады таким добрым делам.





Так, ребята научились готовить булочки, а после передали их бездомным людям в Николо-Вокзальный храм. В Центре «Ломая барьеры» отметили важность интеграции детей с ОВЗ в общество и их адаптацию в нем. Подобные мастер-классы учат состраданию и помощи другим людям.

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Фото: bashkortostan.ru