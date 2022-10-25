В Уфе прекратила работу речная навигация

11:17, 25 окт 2022

С 24 октября на реках Уфа и Белая прекращена пассажирская навигация до весны следующего года.

В Уфе паромные переправы прекратили свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Уфы.



С 24 октября на реках Уфа и Белая прекращена пассажирская навигация до весны следующего года.



Напомним, в Уфе действуют переправы “ДОК пассажирская”, “Сипайлово”, “Трамплин”, “Дудкино”, “Чесноковка”, “Козарез”, а также “ДОК грузовая” и внутригородской маршрут “Сипайлово – Зеленый Мыс”.



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Фото: администрация Уфы