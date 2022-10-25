В Уфе прекратила работу речная навигация
11:17, 25 окт 2022
С 24 октября на реках Уфа и Белая прекращена пассажирская навигация до весны следующего года.
В Уфе паромные переправы прекратили свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Уфы.
С 24 октября на реках Уфа и Белая прекращена пассажирская навигация до весны следующего года.
Напомним, в Уфе действуют переправы “ДОК пассажирская”, “Сипайлово”, “Трамплин”, “Дудкино”, “Чесноковка”, “Козарез”, а также “ДОК грузовая” и внутригородской маршрут “Сипайлово – Зеленый Мыс”.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: администрация Уфы