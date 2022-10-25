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Военком Башкирии подтвердил смерть 18-летних парней в зоне СВО на Украине

Военком Башкирии подтвердил смерть 18-летних парней в зоне СВО на Украине

14:17, 25 окт 2022

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич прокомментировал смерть 18-летних парней в зоне военной спецоперации.



— Я бы не сказал, что там много 18-19-летних. Я даже по-другому скажу, восемнадцатилетних вообще нет у нас. В 18 лет он только идет на службу по призыву и в 19 он увольняется, и потом он идет на контракт, — заявил Блажевич в эфире ГТРК Башкортостан.

Однако он все-таки отметил, что гибель в столь юном возрасте возможна только в том случае, когда молодой человек при призыве на срочную службу выбрал службу по контракту. 


- Случаи единичные. Может быть такое только в том случае, если молодой человек при призыве на службу может выбрать сразу службу по контракту. Есть такое право. Либо год службы по призыву, либо сразу два года, но по контракту. Да, такие ребята, к сожалению, оказались в зоне проведения специальной операции, но таких у нас очень мало, - Михаил Блажевич. 

Напомним, что в 13 октября в Баймакском районе простились с 18-летним жителем деревни Умбетово Газизом Мухамадиевым. Как сообщал глава муниципалитета в своих социальных сетях парень погиб в ходе специальной военной операции. 

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Источник: mkset.ru
Теги: спецоперация сво Блажевич Михаил
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