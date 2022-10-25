В Башкирии под частичную мобилизацию попали 700 аграриев

16:37, 25 окт 2022

В Башкирии под частичную мобилизацию попали 700 сотрудников агропромышленного комплекса, однако многие люди остались работать на своих местах. Об этом сообщил РБК Уфа, ссылаясь на главу Минсельхоза республики Ильшата Фазрахманова.







— Часть уехали. Часть остались: специалисты, которые работают на сельхозпредприятиях и пищевой промышленности, а также ИП и главы крестьянско-фермерских хозяйств, которые имеют право подписи, кто единственный, кто ведет бухгалтерию и подписывает договоры, — сказал Ильшат Фазрахманов.



Он также отметил, что большая часть фермеров получила отсрочку от мобилизации, так как являются единственными кормильцами в семье. А на предприятиях 26% работников получили бронь. В отдельных случаях, если сотрудник обладает уникальной специальностью, министерство отрабатывает вопросы мобилизации с военкоматами.





Ильшат Фазрахманов также добавил, что проблема с кадрами в селах всегда была острой, так как это низкооплачиваемые должности.

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