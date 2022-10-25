В Башкирии под частичную мобилизацию попали 700 аграриев
16:37, 25 окт 2022
В Башкирии под частичную мобилизацию попали 700 сотрудников агропромышленного комплекса, однако многие люди остались работать на своих местах. Об этом сообщил РБК Уфа, ссылаясь на главу Минсельхоза республики Ильшата Фазрахманова.
— Часть уехали. Часть остались: специалисты, которые работают на сельхозпредприятиях и пищевой промышленности, а также ИП и главы крестьянско-фермерских хозяйств, которые имеют право подписи, кто единственный, кто ведет бухгалтерию и подписывает договоры, — сказал Ильшат Фазрахманов.
Он также отметил, что большая часть фермеров получила отсрочку от мобилизации, так как являются единственными кормильцами в семье. А на предприятиях 26% работников получили бронь. В отдельных случаях, если сотрудник обладает уникальной специальностью, министерство отрабатывает вопросы мобилизации с военкоматами.
Ильшат Фазрахманов также добавил, что проблема с кадрами в селах всегда была острой, так как это низкооплачиваемые должности.